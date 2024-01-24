На місці працює поліція: у Черкасах чули звуки стрілянини

У Черкасах чули звуки стрілянини. На місце подій відразу виїхала поліція.

Інцидент стався близько о 20:30 в Південно-Західному районі Черкас. Наразі невідомо, що стало причиною стрілянини.

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Інформацію про стрілянину підтвердила речниця Головного управління поліції Черкащини Зоя Вовк. Вона додала, що на місці працюють правоохоронці.

На місці працює поліція. Всі обставини встановлюються. Інформація щодо постраждалих не надходила,

– повідомила речниця.

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