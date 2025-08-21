В Чернигове прогремели взрывы
- В Чернигове ночью 21 августа прогремели взрывы.
Ранее Воздушные силы предупреждали о российских дронах.
В ночь на 21 августа в Черниговской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Чернигове 21 августа?
После полуночи в Чернигове прогремели взрывы. В частности, их слышали около 00:44.
Заметим, что тревогу в области объявили еще в 19:35 20 августа. Позже Воздушные силы неоднократно предупреждали о российских ударных дронах. В частности, в 00:12 военные писали, что группа вражеских БПЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину и Полтавщину.
По состоянию на 00:58 официальных сообщений от местных властей о взрывах не было. Воздушная тревога продолжается, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Что известно об атаке на Украину 21 августа?
Около 18:50 Воздушные силы сообщили о первых группах российских ударных дронов в Донецкой и Харьковской областях курсом на запад/север.
В 20:38 в Харькове прогремели взрывы. Ранее глава ОВА писал, что в небе над городом зафиксировали вражеский беспилотник.
В 21:20 взрыв прогремел в Сумах.
Уже в 23:31 российские дроны зафиксировали в воздушном пространстве Киевской области. Через несколько минут взрывы также прогремели в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО.
Около полуночи мониторинговые сообщества сообщили о о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Также писали, что в море выведен ракетоноситель.