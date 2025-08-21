В ночь на 21 августа в Черниговской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Чернигове 21 августа?

После полуночи в Чернигове прогремели взрывы. В частности, их слышали около 00:44.

Заметим, что тревогу в области объявили еще в 19:35 20 августа. Позже Воздушные силы неоднократно предупреждали о российских ударных дронах. В частности, в 00:12 военные писали, что группа вражеских БПЛА на Черниговщине, курсом на Киевщину и Полтавщину.

По состоянию на 00:58 официальных сообщений от местных властей о взрывах не было. Воздушная тревога продолжается, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Что известно об атаке на Украину 21 августа?