В ночь на 11 сентября российская армия атаковала Чернигов. Город был под атакой вражеских дронов.

Что известно о взрыве в Чернигове?

В Черниговском районе воздушную тревогу объявили еще в 15:42. В области долго существовала опасность применения вражеского вооружения. Около полуночи в небе фиксировали группы вражеских "Шахедов".

В Чернигове взрывы прозвучали в 01:09. Ранее об опасности применения дронов сообщали Воздушные Силы ВСУ.

По состоянию на 01:22 в области все еще объявлена воздушная тревога, которая распространилась на соседние районы. В области продолжают двигаться "Шахеды". Местные власти дополнительной информации о взрыве не предоставили.

В СМИ пишут, что на месте падения дрона начался пожар.

Атака по Украине 10 сентября: что известно?

Днем в среду, 10 сентября, россияне атаковали Запорожье. Из-за удара дронами-камикадзе пострадали супруги – 53-летние мужчина и женщина. Также ранения получила 66-летняя женщина. Взрывная волна выбила окна и повредила балконы в домах.

В Сумах поздно вечером 10 сентября и в ночь на 11 сентября прогремели взрывы, причина которого пока неизвестна. В городе существовала угроза применения врагом ударных БпЛА, которая продолжается до сих пор.

Взрывы также раздавались в Николаеве. На город летели российские БпЛА. Есть ли какие-то последствия обстрела – неизвестно.