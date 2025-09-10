В результате вражеского удара есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно об ударе по Запорожью 10 сентября?

Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 17:30. Сначала Федоров предупреждал об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб и баллистических ракет, а затем – ударных беспилотников.

Уже в 18:17 стало известно о последствиях дронной атаки – выбитые окна и поврежденные балконы в многоквартирном доме. На место выехали представители чрезвычайных служб.

Пострадали супруги – 53-летние мужчина и женщина. Они получают всю необходимую помощь.

Последствия обстрела Запорожья: смотрите фото

