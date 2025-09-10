Унаслідок ворожого удару є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Дивіться також Ворог вдарив авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині: все, що відомо про атаку

Що відомо про удар по Запоріжжю 10 вересня?

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили близько 17:30. Спершу Федоров попереджав про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб та балістичних ракет, а згодом – ударних безпілотників.

Уже о 18:17 стало відомо про наслідки дронової атаки – вибиті вікна та пошкоджені балкони в багатоквартирному будинку. На місце виїхали представники надзвичайних служб.

Постраждало подружжя – 53-річні чоловік і жінка. Вони отримують усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться фото

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.