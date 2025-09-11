У ніч проти 11 вересня російська армія атакувала Чернігів. Місто було під атакою ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Чернігові?

У Чернігівському районі повітряну тривогу оголосили ще о 15:42. В області довго існувала небезпека застосування ворожого озброєння. Близько опівночі в небі фіксували групи ворожих "Шахедів".

У Чернігові вибухи пролунали о 01:09. Раніше про небезпеку застосування дронів повідомляли Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 01:22 в області все ще оголошено повітряну тривогу, яка поширилася на сусідні райони. В області продовжують рухатися "Шахеди". Місцева влада додаткової інформації щодо вибуху не надала.

У ЗМІ пишуть, що на місці падіння дрона почалася пожежа.

Атака по Україні 10 вересня: що відомо?

Удень в середу, 10 вересня, росіяни атакували Запоріжжя. Через удар дронами-камікадзе постраждало подружжя – 53-річні чоловік і жінка. Також поранення дістала 66-річна жінка. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони в будинках.

У Сумах пізно ввечері 10 вересня і в ніч проти 11 вересня пролунали вибухи, причина якого наразі невідома. У місті існувала загроза застосування ворогом ударних БпЛА, яка триває досі.

Вибухи також лунали у Миколаєві. На місто летіли російські БпЛА. Чи є якісь наслідки обстрілу – невідомо.