Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власного кореспондента у Миколаєві.

Дивіться також Атака "Шахедами" по Україні: де зараз рухаються ворожі дрони

Що відомо про вибух у Миколаєві?

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 18:56.

Тоді Повітряні сили повідомляли про рух груп БпЛА із півдня курсом на Миколаївщину.

Періодично в області фіксувалися ворожі безпілотники.

БпЛА на Миколаїв!

– попередили у ПС о 20:40.

Уже за кілька хвилин місцеві чули вибух.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.