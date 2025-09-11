В Чернигове "Шахед" попал по предприятию, вспыхнул пожар
- В Чернигове "Шахед" попал в предприятие, вызвав пожар.
- Жертв нет.
Россия утром 11 сентября атаковала Чернигов. "Шахед" попал по одному из предприятий города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.
Что известно об атаке на Чернигов?
В 11:08 Дмитрий Брижинский сообщил, что было зафиксировано падение "Шахеда" в пределах Чернигова.
Впоследствии он поделился деталями. Установлено, что беспилотник попал по одному из предприятий города.
На территории возник пожар. Предварительно жертв нет,
– сообщил начальник МВА.
К слову, еще в 9:28 в Воздушных силах предупреждали о российских БпЛА в центральной и восточной части Черниговщины. Они летели западным курсом.
Последние атаки на Украину
11 сентября российский БпЛА попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в Сумах. Это – символ города и старейшее каменное здание там. Во время атаки внутри было немало прихожан, ведь продолжалась литургия. Пострадавших нет.
Днем 10 сентября россияне атаковали Запорожье. Пострадали супруги – 53-летние мужчина и женщина, а также еще одна 66-летняя женщина.
А во время ночной атаки на 10 сентября Россия разрушила швейную фабрику в Хмельницкой области. Пострадали 3 человека. Тогда же на Житомирщине из-за обстрела погиб 1 человек и 5 получили ранения.