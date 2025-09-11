Россия утром 11 сентября атаковала Чернигов. "Шахед" попал по одному из предприятий города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского.

Россияне запустили 66 дронов ночью: зафиксировано попадание на 3 локациях

Что известно об атаке на Чернигов?

В 11:08 Дмитрий Брижинский сообщил, что было зафиксировано падение "Шахеда" в пределах Чернигова.

Впоследствии он поделился деталями. Установлено, что беспилотник попал по одному из предприятий города.

На территории возник пожар. Предварительно жертв нет,

– сообщил начальник МВА.

К слову, еще в 9:28 в Воздушных силах предупреждали о российских БпЛА в центральной и восточной части Черниговщины. Они летели западным курсом.

