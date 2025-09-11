Росія вранці 11 вересня атакувала Чернігів. "Шахед" влучив по одному з підприємств міста.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Об 11:08 Дмитро Брижинський повідомив, що було зафіксовано падіння "Шахеда" у межах Чернігова.

Згодом він поділився деталями. Встановлено, що безпілотник влучив по одному з підприємств міста.

На території виникла пожежа. Попередньо жертв немає,

– повідомив начальник МВА.

До слова, ще о 9:28 у Повітряних силах попереджали про російські БпЛА у центральній та східній частині Чернігівщини. Вони летіли західним курсом.