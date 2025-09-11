Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.
Що відомо про удар по собору в центрі Сум?
Зранку в четвер, 11 вересня, глава ОВА повідомив, що російський дрон влучив у собор – символ міста в центрі Сум.
Внаслідок удару ворожого безпілотника зафіксовано пошкодження. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Вказується, що на місці вже працюють усі необхідні служби і триває обстеження території.
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – найстаріша кам'яна будівля Сум, пам'ятка архітектури національного значення.
Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини,
– зазначив глава ОВА.