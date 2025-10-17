Утром 17 октября черниговцы слышали звук взрыва. Это произошло во время воздушной атаки на регион.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрыве в Чернигове 17 октября?

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Суспильного в 9:52. Тревогу объявили в 9:40.

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в телеграм-канале написал, что вражеские беспилотники атакуют город. Чиновник призвал находиться в безопасных местах.

Враг атаковал транспортную инфраструктуру. Один человек пострадал,

– добавил он позже.

В 9:44 Воздушные силы информировали, что "Шахеды" летят на Чернигов. Позже сообщили, что БПЛА на Черниговщине держат курс мимо Нежина на юг.

До того ВС указывали, что к югу от Чернигова кружит вражеский разведывательный БПЛА, который может быть наводчиком средств поражения.