В Чернигове во время атаки упали два российских беспилотника
- 20 сентября два российских беспилотника упали в Чернигове, повредив транспортную инфраструктуру.
- Информации о пострадавших нет, но по состоянию на 17:29 обстрел города продолжается.
Днем 20 сентября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. Известно, что двое из них упали в Чернигове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Какие последствия атаки на Чернигов?
Днем 20 сентября российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину. В частности, оккупанты обстреляли Чернигов. Дмитрий Брижинский рассказал о падении двух вражеских БПЛА в городе.
В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура,
– объяснил он.
Сейчас информации о пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. По состоянию на 17:29 российский обстрел города продолжается.
Россия атакует Украину: что известно?
В то же время взрывы услышали жители Запорожской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским целям.
Также российские дроны атаковали Днепр. Российские дроны двигались с севера и были зафиксированы между Днепром и Павлоградом с вектором движения Запорожье.
Кроме этого, силы ПВО работали и на Киевщине.