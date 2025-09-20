Укр Рус
20 сентября, 17:19
В Чернигове во время атаки упали два российских беспилотника

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • 20 сентября два российских беспилотника упали в Чернигове, повредив транспортную инфраструктуру.
  • Информации о пострадавших нет, но по состоянию на 17:29 обстрел города продолжается.

Днем 20 сентября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. Известно, что двое из них упали в Чернигове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Какие последствия атаки на Чернигов?

Днем 20 сентября российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину. В частности, оккупанты обстреляли Чернигов. Дмитрий Брижинский рассказал о падении двух вражеских БПЛА в городе.

В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура,
– объяснил он.

Сейчас информации о пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. По состоянию на 17:29 российский обстрел города продолжается.

Россия атакует Украину: что известно?

  • В то же время взрывы услышали жители Запорожской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским целям.

  • Также российские дроны атаковали Днепр. Российские дроны двигались с севера и были зафиксированы между Днепром и Павлоградом с вектором движения Запорожье.

  • Кроме этого, силы ПВО работали и на Киевщине.