Днем 20 сентября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны. Известно, что двое из них упали в Чернигове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Смотрите также Путин решил усилить атаки на Киев, пока Трамп бездействует, – Bloomberg

Какие последствия атаки на Чернигов?

Днем 20 сентября российские оккупанты совершили очередную атаку на Украину. В частности, оккупанты обстреляли Чернигов. Дмитрий Брижинский рассказал о падении двух вражеских БПЛА в городе.

В результате падения БПЛА повреждена транспортная инфраструктура,

– объяснил он.

Сейчас информации о пострадавших в результате атаки, к счастью, нет. По состоянию на 17:29 российский обстрел города продолжается.

Кстати, оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Россия атакует Украину: что известно?