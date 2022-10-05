В Черновцах задержали мужчину, который, вероятно, застрелил полицейскую, – МВД
5 октября 2022 , 14:21Читати новину українською
Источник:фейсбук Ростислава Смирнова
В Черновцах наконец-то задержали мужчину, который 3 октября, вероятно, застрелил полицейскую. 22-летняя сотрудница патрульной полиции вместе с напарником прибыла по вызову в местную школу.
Как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов, стрелка, убившего полицейскую, задержали.
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Он сообщил, что при задержании стрелок применил оружие.
Подонка, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах – задержали,
– добавил Смирнов.
СМИ пишут, что при задержании стрелка подстрелили. Впоследствии эту информацию журналистам подтвердили в полиции.