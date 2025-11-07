В российском Дагестане разбился вертолет Ка-226: погибли 4 человека

В Дагестане разбился вертолет Ка-226. Известно о 4 погибших.

Вертолет упал в районе села Ачи-су. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Смотрите также В США разбился грузовой самолет: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Что известно о катастрофе вертолета в Дагестане?

В Дагестане, что в России, разбился вертолет Ка-226. Известно о 4 погибших. Они были работниками Кизлярского электромеханического завода.

Предприятие специализируется на разработке и производстве систем наземного управления и диагностики самолетов, навесного оборудования и бортового оборудования преимущественно для корпораций "Сухой" и "МиГ", в том числе для самолетов, используемых в войне против Украины.

Вертолет упал на базу отдыха в районе поселка Ачи-су. Всего на борту было семь человек. Трое из них выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Дагестане разбился Ка-226: смотрите видео

Катастрофа вертолета в Дагестане: смотрите видео

В Судане повстанцы сбили российский Ил-76