В Киевской области мужчина палкой забил до смерти собаку: за него взялась полиция

В Киевской области мужчина избил собаку до смерти. Инцидент произошел на Белоцерковщине.

17 апреля правоохранителям сообщили, что в селе Сорокотяги обнаружили избитую до смерти собаку. Полицейские выяснили, что нападавший забил животное деревянной палкой.

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Что угрожает обидчику

По факту убийства животного следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование. Мужчине инкриминируют нарушение части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

В Киевской области мужчина палкой забил собаку до смерти / Фото полиция Киевской области

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