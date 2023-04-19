На Київщині чоловік палкою забив до смерті собаку: за нього взялася поліція

19 квітня 2023, 12:34
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Джерело:

Поліція Київщини

У Київській області чоловік побив собаку до смерті. Інцидент стався на Білоцерківщині.

17 квітня правоохоронцям повідомили, що в селі Сорокотяги виявили побитого до смерті собаку. Поліцейські з'ясували, що нападник забив тварину дерев'яною палицею.

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Що загрожує кривднику

За фактом вбивства тварини слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Чоловіку інкримінують порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

На Київщині чоловік палицею забив собаку до смерті / Фото поліція Київської області

На Київщині під час грумінгу померло цуценя: що відомо

  • 21-річна мешканка Білої Церкви віддала свого улюбленця на грумінг. Однак після процедури дівчині віддали мертву тваринку, яка померла у кімнаті салону. Через це вона звернулася до правоохоронців.
  • Власниця тваринки заявила, що працівники ветлікарні вбили її песика, якого їм довірили підстригти. Своєю чергою, адміністратори ветклініки Тетяна Білоусова та Антоніна Варварова оприлюднили допис про смерть песика.
  • Стверджують, що під час вичісування стан тварини раптово погіршився й персонал приступив до реанімаційних заходів. З проведенням серцево-легеневої реанімації відновити життєздатність не вдалося.
  • Внаслідок звернення жінки до правоохоронців, слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Його розпочали через ймовірне порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".
Автор: Анна Романюк