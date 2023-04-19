На Київщині чоловік палкою забив до смерті собаку: за нього взялася поліція

У Київській області чоловік побив собаку до смерті. Інцидент стався на Білоцерківщині.

17 квітня правоохоронцям повідомили, що в селі Сорокотяги виявили побитого до смерті собаку. Поліцейські з'ясували, що нападник забив тварину дерев'яною палицею.

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Що загрожує кривднику

За фактом вбивства тварини слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Чоловіку інкримінують порушення частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

На Київщині чоловік палицею забив собаку до смерті / Фото поліція Київської області

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