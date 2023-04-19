В Днепре в тире застрелился 20-летний парень: детали жуткого инцидента
В Днепре в спортивно-стрелковом тире застрелился парень. Жуткий инцидент произошел во вторник, 18 апреля.
В полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Каналу подтвердили информацию. Предварительная правовая квалификация дела – самоубийство (ч. 1 ст. 115 УКУ).
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Полиция уже установила личность мужчины
В полиции отметили, что все обстоятельства произошедшего 18 апреля на данный момент устанавливаются. Там сообщили, что личность мужчины установлена, ему 20 лет.
В ТСН.ua отмечают, что инцидент произошел около 14:45 в спортивно-стрелковом тире "Динамо" по улице Костомаровской. Сообщается, что парень произвел выстрел в область головы из спортивного оружия – пистолет Glok калибра 9 мм.
В полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Каналу не подтвердили, но и не опровергли информацию о пистолете Glok калибра 9 мм.
По данным ТСН.ua, факт зафиксирован на камерах видеонаблюдения и подтверждается свидетелями происшествия.
На Киевщине 12-летний ребенок покончил с собой
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- Из-за случаев самоубийства полиция призывает родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.
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