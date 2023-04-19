У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: деталі моторошного інциденту

У Дніпрі в спортивно-стрілковому тирі застрелився хлопець. Моторошний інцидент стався у вівторок, 18 квітня.

У поліції Дніпропетровської області в коментарі 24 Каналу підтвердили інформацію. Попередня правова кваліфікація справи – самогубство (ч. 1 ст. 115 ККУ).

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Поліція вже встановила особу чоловіка

У поліції зазначили, що всі обставини події, яка сталася 18 квітня, на цей момент встановлюються. Там повідомили, що особа чоловіка встановлена, йому 20 років.

У ТСН.ua зазначають, що інцидент стався близько 14:45 у спортивно-стрілковому тирі "Динамо" на вулиці Костомарівській. Повідомляється, що хлопець здійснив постріл в область голови зі спортивної зброї – пістолет Glok калібру 9 мм.

У поліції Дніпропетровської області в коментарі 24 Каналу не підтвердили, але й не спростували інформацію про пістолет Glok калібру 9 мм.

За даними ТСН.ua, факт зафіксований на камери відеоспостереження та підтверджується свідками події.

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