У Дніпрі в тирі застрелився 20-річний хлопець: деталі моторошного інциденту
У Дніпрі в спортивно-стрілковому тирі застрелився хлопець. Моторошний інцидент стався у вівторок, 18 квітня.
У поліції Дніпропетровської області в коментарі 24 Каналу підтвердили інформацію. Попередня правова кваліфікація справи – самогубство (ч. 1 ст. 115 ККУ).
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Поліція вже встановила особу чоловіка
У поліції зазначили, що всі обставини події, яка сталася 18 квітня, на цей момент встановлюються. Там повідомили, що особа чоловіка встановлена, йому 20 років.
У ТСН.ua зазначають, що інцидент стався близько 14:45 у спортивно-стрілковому тирі "Динамо" на вулиці Костомарівській. Повідомляється, що хлопець здійснив постріл в область голови зі спортивної зброї – пістолет Glok калібру 9 мм.
У поліції Дніпропетровської області в коментарі 24 Каналу не підтвердили, але й не спростували інформацію про пістолет Glok калібру 9 мм.
За даними ТСН.ua, факт зафіксований на камери відеоспостереження та підтверджується свідками події.
На Київщині 12-річна дитина вкоротила собі віку
- У Київській області в селі Стрітівка правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка. За попередніми даними, причиною смерті 12-річної дівчинки могло бути самогубство.
- Ще один трагічний випадок самогубства стався у лютому в Одесі. Дівчина 13 років вистрибнула з балкона багатоповерхівки. За попередньою інформацією, дівчина зістрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку.
- Через випадки самогубства поліція закликає батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.
- Також слід нагадати, що у Львові вчинив самогубство 19-річний курсант Львівського державного університету внутрішніх справ. За попередньою інформацією, хлопець вкоротив собі віку за допомогою АКС-74У.
- Крім того, у квітні у Львові стався трагічний інцидент у Львівській політехніці. Біля одного з корпусів навчального закладу виявили тіло студента. Виявилося, що юнак із Закарпатської області випав з вікна та загинув.