В ТЦК объяснили инцидент. Мужчина первый начал конфиликт и не является военнослужащим.

Агрессор просто надел форму, а также был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Смотрите также В Николаеве мужчина ударил военнослужащего ТЦК: против него применили силу

Что известно о конфликте с ТЦК в Днепре?

В соцсетях распространялось видео, где, как утверждалось, ТЦК бьют военного, который вступился за гражданского. В ведомстве назвали эту информацию "манипулятивной", в ТЦК рассказали свое видение событий.

Группа оповещения ТЦК проводила проверку документов у гражданина, тогда к ним подошел пьяный мужчина и начал провокации. К тому же он был в состоянии алкогольного опьянения.

Далее он забежал в подъезд, а вышел уже в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт.

В ходе конфликта выяснилось, что это лицо не является действующим военнослужащим и была снята с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия,

– рассказали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Украинцев призвали не делать преждевременных выводов из подобных видео.