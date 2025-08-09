В Днепре мужчина в военной форме вступил в конфликт с ТЦК
- В Днепре мужчина в военной форме, не являясь военнослужащим, вступил в конфликт с ТЦК, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
- На место происшествия вызвали полицию, и продолжаются следственные действия.
В ТЦК объяснили инцидент. Мужчина первый начал конфиликт и не является военнослужащим.
Агрессор просто надел форму, а также был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП.
Что известно о конфликте с ТЦК в Днепре?
В соцсетях распространялось видео, где, как утверждалось, ТЦК бьют военного, который вступился за гражданского. В ведомстве назвали эту информацию "манипулятивной", в ТЦК рассказали свое видение событий.
Группа оповещения ТЦК проводила проверку документов у гражданина, тогда к ним подошел пьяный мужчина и начал провокации. К тому же он был в состоянии алкогольного опьянения.
Далее он забежал в подъезд, а вышел уже в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт.
В ходе конфликта выяснилось, что это лицо не является действующим военнослужащим и была снята с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, и сейчас продолжаются следственные действия,
– рассказали в Днепропетровском областном ТЦК и СП.
Украинцев призвали не делать преждевременных выводов из подобных видео.