У ТЦК пояснили інцидент. Чоловік перший почав конфілікт і не є військовослужбовцем.

Агресор просто вдягнув форму, а також був у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Дивіться також У Миколаєві чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК: проти нього застосували силу

Що відомо про конфлікт з ТЦК у Дніпрі?

У соцмережах ширилося відео, де, як стверджувалося, ТЦК б'ють військового, який вступився за цивільного. У відомстві назвали цю інформацію "маніпулятивною".У ТЦК розповіли своє бачення подій.

Група оповіщення ТЦК проводила перевірку документів у громадянина, тоді до них підійшов п'яний чоловік і почав провокації. До того ж він був у стані алкогольного сп'яніння.

Далі він забіг до під'їзду, а вийшов вже у військовій формі без знаків розрізнення та продовжив конфлікт.

У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку. На місце події викликали співробітників Національної поліції, і наразі тривають слідчі дії,

– розповіли у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Українців закликали не робити передчасних висновків з подібних відео.