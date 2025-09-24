В Днепре прогремел взрыв
Россия продолжает террор Украины. Утром 24 сентября в Днепре слышали взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Днепре?
Взрыв в Днепре слышали примерно в 10:15.
Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Тревогу в Днепровском районе объявили в 9:56.
В 10:20 защитники предупредили о вражеских разведывательных БпЛА неподалеку от Днепра. Работает ПВО.
Будет ли НАТО сбивать дроны над Украиной?
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что ни польские, ни румынские, ни прибалтийские военные официально не будут сбивать российские дроны над Украиной. Максимум – сбивать "Шахеды" над своей территорией.
Дело в том, что Россия постоянно угрожает НАТО из-за потенциального размещения войск в Украине. А Запад не готов к решительным шагам.
Что известно об атаке на Украину 24 сентября?
Ночью россияне запустили 152 ударных дрона. Силам ПВО удалось сбить 126 беспилотников. Еще 26 "Шахедов" попали на 7 локациях, есть падение обломков еще на двух.
Массированной атаке беспилотников подвергся Харьков. По данным мэра Терехова, по городу ударило 18 "Шахедов". Основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, без света остались несколько десятков тысяч горожан.
Также громко было в Запорожской области, регион также находился под атакой российских беспилотников, а также крылатых ракет.