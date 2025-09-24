В Днепре прогремел взрыв

Россия продолжает террор Украины. Утром 24 сентября в Днепре слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Днепре?

Взрыв в Днепре слышали примерно в 10:15.

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Тревогу в Днепровском районе объявили в 9:56.

В 10:20 защитники предупредили о вражеских разведывательных БпЛА неподалеку от Днепра. Работает ПВО.

Будет ли НАТО сбивать дроны над Украиной?

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала заявил, что ни польские, ни румынские, ни прибалтийские военные официально не будут сбивать российские дроны над Украиной. Максимум – сбивать "Шахеды" над своей территорией.

Дело в том, что Россия постоянно угрожает НАТО из-за потенциального размещения войск в Украине. А Запад не готов к решительным шагам.

Что известно об атаке на Украину 24 сентября?