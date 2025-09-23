Такое мнение высказал в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, с какой целью дроны пробивались сквозь мощнейшую ПВО России. Также утром 23 сентября под ударами оказался Татарстан, где в Казани прогремели взрывы, а в аэропорту ввели режим "Ковер".
В чем важность дроновой атаки на Москву?
Свитан объяснил, что беспилотники в конце концов были сбиты, ведь плотность противовоздушной обороны россиян в Москве и в районе Крымского моста в оккупированном Крыму – самая высокая в России. Соответственно беспилотникам пробиться сквозь российское ПВО у этих двух локаций невозможно.
Однако прилет этих беспилотников – это "прокладка тропы" для других средств поражения. Нужно было, по мнению военного эксперта, посмотреть, исходя из количества заходивших беспилотников, какая была реакция, противодействие российской ПВО на определенный алгоритм действий.
Поэтому нельзя исключать возможности, что за беспилотниками, зашедшими на Москву, дальше могут пойти ракеты. Анонсы о них появляются уже давно. К тому же расстояние небольшое – всего примерно 500 километров,
– подчеркнул Роман Свитан.
Поэтому, по словам полковника ВСУ в запасе, в ближайшее время можно будет убедиться, оправдались ли эти прогнозы.
Что известно о прилете дронов в Москву 22 сентября?
- Дронам удалось прорваться в Москву и Подмосковье. В частности, в Одинцовском районе Московской области, в Коньково, Кузьминках, Чертаново и в центре были слышны взрывы. В результате атаки обломки БпЛА упали на жилой квартал, в Реутове были повреждены 4 автомобиля.
- Также в сети появилось видео, как в Москве грузовой самолет прошел буквально над крышами многоэтажек. Предположительно, он скрывался от беспилотников.
- В ночь на 23 сентября состоялась повторная атака дронов. Россияне сообщили, что сбили якобы около десяти беспилотников, направлявшихся на Москву.
- Кроме того, из-за атаки часть рейсов "Аэрофлота" не сумела приземлиться в Москве и были направлены на запасные аэродромы в Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Ижевске и Самаре. В целом в аэропортах Москвы на фоне атаки задержали около 200 рейсов.