В Днепре прогремели взрывы: россияне применили БпЛА
- В Днепре ночью 5 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги, вероятно, из-за применения российских дронов.
- Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударными БпЛА "Шахедов".
В ночь на 5 сентября жители Днепра слышали взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении российских дронов на город.
Что известно о взрывах в Днепре 5 сентября?
Ночью в Днепре было громко во время воздушной тревоги. Взрывы в городе прогремели около 01:44. Как сообщили военные, для Днепра существовала опасность применения "Шахедов". Через 5 минут взрывы повторились.
Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока,
– писали в Воздушных Силах.
Вероятно, в пригороде по российским дронам работала противовоздушная оборона. Мониторинговые каналы предварительно сообщали, что на Днепр движется почти 20 БпЛА.
По состоянию на 01:55 официальных сообщений от местных властей о взрывах или их возможных последствиях не было. Воздушная тревога в области продолжается, поэтому советуем не пренебрегать правилами безопасности до отбоя.
Где раздавались взрывы из-за российских обстрелов 4 сентября?
Утром в четверг, 4 сентября, враг пытался ударить баллистикой по Одессе. Громко в городе было утром, однако к вечеру подробной информации о возможных последствиях атаки не было.
После обеда в Запорожской области была воздушная тревога из-за активности вражеской авиации. В ОВА сообщили, что в регионе работали силы ПВО.
Массированно россияне атаковали Сумскую область и сам областной центр. Из-за угрозы ударных БпЛА взрывы прозвучали в Низах, а позже – в Сумах. Враг повредил критическую инфраструктуру в регионе, вследствие чего произошли отключения света.