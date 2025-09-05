В ночь на 5 сентября жители Днепра слышали взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении российских дронов на город.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также "Шахеды" и ракеты уже в небе над Украиной: где сейчас существует опасность

Что известно о взрывах в Днепре 5 сентября?

Ночью в Днепре было громко во время воздушной тревоги. Взрывы в городе прогремели около 01:44. Как сообщили военные, для Днепра существовала опасность применения "Шахедов". Через 5 минут взрывы повторились.

Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока,

– писали в Воздушных Силах.

Вероятно, в пригороде по российским дронам работала противовоздушная оборона. Мониторинговые каналы предварительно сообщали, что на Днепр движется почти 20 БпЛА.

По состоянию на 01:55 официальных сообщений от местных властей о взрывах или их возможных последствиях не было. Воздушная тревога в области продолжается, поэтому советуем не пренебрегать правилами безопасности до отбоя.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Где раздавались взрывы из-за российских обстрелов 4 сентября?