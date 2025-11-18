В Днепре прогремел повторный взрыв

Оккупанты продолжают терроризировать украинские города. Днем 18 ноября в Днепре прогремели взрывы.

Что известно о взрывах в Днепре?

Отметим, что в половине 6 часов вечера на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Примерно тогда же в Воздушных силах информировали об опасности. В частности, там указывали, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Сразу после этого, в ВС просили жителей Днепра находиться в укрытиях.

Днепр – в укрытие!

– указали там.

Буквально через минуту стало известно о взрыве в Днепре. Вскоре в городе снова было шумно.

Заметим, что в регионе также сохраняется угроза атаки дронами. В 17:38 сообщалось о БпЛА курсом на Павлоград с северо-восточного направления.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

