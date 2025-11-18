В Днепре прогремел повторный взрыв
- В Днепре 18 ноября раздались взрывы
- В регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.
Оккупанты продолжают терроризировать украинские города. Днем 18 ноября в Днепре прогремели взрывы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Днепре?
Отметим, что в половине 6 часов вечера на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Примерно тогда же в Воздушных силах информировали об опасности. В частности, там указывали, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.
Сразу после этого, в ВС просили жителей Днепра находиться в укрытиях.
Днепр – в укрытие!
– указали там.
Буквально через минуту стало известно о взрыве в Днепре. Вскоре в городе снова было шумно.
Заметим, что в регионе также сохраняется угроза атаки дронами. В 17:38 сообщалось о БпЛА курсом на Павлоград с северо-восточного направления.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Предварительная атака на Днепр: основное
Днепр вечером 17 ноября оказался под массированной атакой вражеских "Шахедов". В результате атаки врага пострадали 2 человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина.
Из-за обстрела возникли сразу несколько пожаров. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 – уничтожены.
Также вражеский обстрел Днепра заставил пассажиров поездов прятаться в укрытии вокзала. Никто не пострадал, однако взрывной волной выбило несколько окон в вагонах и на вокзале, о чем сообщили в Укрзализныце.