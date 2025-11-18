Укр Рус
18 ноября, 17:34
В Днепре прогремел повторный взрыв

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Днепре 18 ноября раздались взрывы
  • В регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

Оккупанты продолжают терроризировать украинские города. Днем 18 ноября в Днепре прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Днепре?

Отметим, что в половине 6 часов вечера на Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. Примерно тогда же в Воздушных силах информировали об опасности. В частности, там указывали, что есть угроза применения баллистического вооружения с востока.

Сразу после этого, в ВС просили жителей Днепра находиться в укрытиях.

Днепр – в укрытие! 
– указали там.

Буквально через минуту стало известно о взрыве в Днепре. Вскоре в городе снова было шумно.

Заметим, что в регионе также сохраняется угроза атаки дронами. В 17:38 сообщалось о БпЛА курсом на Павлоград с северо-восточного направления.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Предварительная атака на Днепр: основное

  • Днепр вечером 17 ноября оказался под массированной атакой вражеских "Шахедов". В результате атаки врага пострадали 2 человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина.

  • Из-за обстрела возникли сразу несколько пожаров. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 – уничтожены.

  • Также вражеский обстрел Днепра заставил пассажиров поездов прятаться в укрытии вокзала. Никто не пострадал, однако взрывной волной выбило несколько окон в вагонах и на вокзале, о чем сообщили в Укрзализныце.