16 ноября, 23:13
В Донецке произошел глобальный блэкаут: света нет и в области

Ирина Чеботникова

На территории оккупированной Донецкой области исчез свет вечером 16 ноября. Говорится об ударе по подстанции или даже нескольких ударах.

Детали собрал 24 Канал.

Что известно о блэкауте в Донецке 16 ноября?

Сообщают о нескольких ударах одновременно по подстанциям. Событие имеет глобальный характер, по всей оккупированной территории Донецкой области, 
– пишет телеграм-канал Supernova+.

Предположительно, в оккупированной Макеевке атаковали подстанцию Чайкино.

 