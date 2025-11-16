16 ноября, 23:13
В Донецке произошел глобальный блэкаут: света нет и в области
На территории оккупированной Донецкой области исчез свет вечером 16 ноября. Говорится об ударе по подстанции или даже нескольких ударах.
Детали собрал 24 Канал.
Что известно о блэкауте в Донецке 16 ноября?
Сообщают о нескольких ударах одновременно по подстанциям. Событие имеет глобальный характер, по всей оккупированной территории Донецкой области,
– пишет телеграм-канал Supernova+.
Предположительно, в оккупированной Макеевке атаковали подстанцию Чайкино.