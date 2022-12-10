В центре Дрездена мужчина открыл огонь: люди в заложниках
Источник:Radio Dresden
В Германии, в Дрездене, 10 декабря мужчина открыл огонь по людям. Он пытался захватить местную радиостанцию Radio Dresden. К сожалению, уже известно о жертве.
Инцидент произошел в центре города. Утром мужчина ворвался в офис и открыл огонь. Очевидцы рассказывают о звуках выстрелов.
Кстати В США в супермаркете произошла стрельба: сообщат о многих жертвах
Злоумышленник застрелил женщину и скрылся
В местных СМИ пишут, что 40-летний мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину. Далее он выстрелил во входную дверь, но все же ему не удалось проникнуть внутрь.
Испуганные люди вызвали полицию. Однако злоумышленник сел в машину и уехал. Сообщается, что он забаррикадировался в подсобном помещении местной аптеки и, вероятно, захватил заложников.
Сейчас полиция оцепила торговый центр, где расположена аптека. Жителей ближайших домов просят не выходить на улицу.
Мужчину якобы задержали
Впоследствии местный канал ntv, ссылаясь на полицию, сообщил, что злоумышленника задержали. Утверждают, что его ранили, но заложники не пострадали.
Официального подтверждения от правоохранителей пока не было.
Злоумышленник скрылся и захватил заложников / Фото Radio Dresden:
Похожие события в мире
- В Иране возле мавзолея Шах-Черах 26 октября произошла стрельба. По меньшей мере, 15 человек погибли, еще десятки получили ранения. Среди погибших были женщины и дети.
- 23 ноября жуткая стрельба произошла в США, в супермаркете Walmart в Виргинии. Менеджер магазина застрелил 6 своих коллег. Другие работники рассказывали, что стрелок и раньше вел себя странно.
- Перед этим, в штате Колорадо, мужчина открыл стрельбу в гей-клубе. Были убиты пять человек, еще 18 – получили ранения.