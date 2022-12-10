В центре Дрездена мужчина открыл огонь: люди в заложниках

В Германии, в Дрездене, 10 декабря мужчина открыл огонь по людям. Он пытался захватить местную радиостанцию Radio Dresden. К сожалению, уже известно о жертве.

Инцидент произошел в центре города. Утром мужчина ворвался в офис и открыл огонь. Очевидцы рассказывают о звуках выстрелов.

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Злоумышленник застрелил женщину и скрылся

В местных СМИ пишут, что 40-летний мужчина по дороге убил 70-летнюю женщину. Далее он выстрелил во входную дверь, но все же ему не удалось проникнуть внутрь.

Испуганные люди вызвали полицию. Однако злоумышленник сел в машину и уехал. Сообщается, что он забаррикадировался в подсобном помещении местной аптеки и, вероятно, захватил заложников.

Сейчас полиция оцепила торговый центр, где расположена аптека. Жителей ближайших домов просят не выходить на улицу.

Мужчину якобы задержали

Впоследствии местный канал ntv, ссылаясь на полицию, сообщил, что злоумышленника задержали. Утверждают, что его ранили, но заложники не пострадали.

Официального подтверждения от правоохранителей пока не было.

Злоумышленник скрылся и захватил заложников / Фото Radio Dresden:

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