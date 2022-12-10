У центрі Дрездена чоловік відкрив вогонь: люди в заручниках

У Німеччині, в Дрездені, 10 грудня чоловік відкрив вогонь по людях. Він намагався захопити місцеву радіостанцію Radio Dresden. На жаль, вже відомо про жертву.

Інцидент стався в центрі міста. Вранці чоловік увірвався до офісу та відкрив вогонь. Очевидці розповідають про звуки пострілів.

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Зловмисник застрелив жінку та втік

У місцевих ЗМІ пишуть, що 40-річний чоловік по дорозі вбив 70-річну жінку. Далі він вистрілив у вхідні двері, але все ж таки йому не вдалося проникнути всередину.

Налякані люди викликали поліцію. Однак зловмисник сів у машину та поїхав. Повідомляють, що він забарикадувався у підсобному приміщенні місцевої аптеки та, ймовірно, захопив заручників.

Наразі поліція оточила торговий центр, де розташована аптека. Жителів найближчих будинків просять не виходити на вулицю. Триває операція із затримання.

Зловмисник втік та захопив заручників / Фото Radio Dresden:

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