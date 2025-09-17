Активисты утверждают, что еще в августе в супермаркете "Фора" в Ирпене Киевской области убили бездомного кота. Управляющую магазином позже уволили, а руководство заявило, что приняло возможные меры.

Сейчас вину работников устанавливают правоохранители. 24 Канал рассказывает, что известно об этом инциденте сейчас.

Смотрите также "Не для того, чтобы остановить то, что несется": Садовый объяснил запрет на лошадей во Львове

Как отреагировали зоозащитники?

Зоозащитники ОО "Центр защиты животных" говорят, до управляющая магазином вместе с другими работниками задушила кота. Животное приходило в магазин, где его подкармливали посетители.

"Уверены, таким преступлениям не место в украинском обществе. Бездомным животным следует помогать как можно больше. Особенно в сложные времена, как сейчас. Поэтому от историй о такой жестокости опускаются руки", – отметили в организации UAnimals, отметив, что кота задушила управляющая и сортировщица свитером.

После обращения ОО "Центр защиты животных" к правоохранителям началось расследование. У прокуратуре и полиции рассказали, что открыто уголовное производство по статье об умышленном жестоком обращении с животными.

Предварительно, установлена причастность работников супермаркета к инциденту. Полиции поручили провести разъяснительную работу по этому поводу.

Что говорят в "Форе"?

На инцидент отреагировали в сети супермаркетов "Фора". Говорят, что узнали об инциденте в соцсетях и из обращений на горячую линию.

Руководство заявило, что осуществило внутреннюю проверку и "приняло возможные меры в пределах своих полномочий", уволив вероятную виновницу.

Мы искренне понимаем и разделяем желание общества получить четкие ответы и справедливую реакцию. Однако мы обязаны действовать исключительно в рамках закона, ведь не имеем полномочий самостоятельно устанавливать вину или выдвигать обвинения. Нам известно, что по данному факту подано заявление в полицию. Поэтому окончательную правовую оценку инцидента и дальнейшее выяснение обстоятельств, в частности о возможной причастности других лиц, могут предоставить только компетентные государственные органы. Мы открыты к сотрудничеству и предоставим всю необходимую информацию для расследования,

– сказали в "Форе".

Что пишут в соцсетях?

В сети люди возмущаются жестоким обращение с животным в ирпенском магазине. Они требуют расследовать это дело и наказать виновников.

Отмечается, что задушенный кот пережил оккупацию города в 2022 году.

Шок. Тем более, что именно "Фора" и "Сильпо" – это эти магазины, которые поддержали владельцев животных и позволили заходить в магазин вместе с любимцем,

– написала пользовательница под сообщением UAnimals.

Другая же под заметкой ОО "Центр защиты животных" заметила, что в Ирпене "очень частые проявления жестокого обращения с животными".

В Киеве собаку не впускали в метро во время тревог