В супермаркете Ирпеня на Киевщине могли убить кота: что говорят правоохранители и сеть магазинов
- В супермаркете "Фора" в Ирпене работники якобы убили бездомного кота, что вызвало возмущение зоозащитников и общества.
- Руководство супермаркета уволило подозреваемую, а правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
Активисты утверждают, что еще в августе в супермаркете "Фора" в Ирпене Киевской области убили бездомного кота. Управляющую магазином позже уволили, а руководство заявило, что приняло возможные меры.
Сейчас вину работников устанавливают правоохранители. 24 Канал рассказывает, что известно об этом инциденте сейчас.
Смотрите также "Не для того, чтобы остановить то, что несется": Садовый объяснил запрет на лошадей во Львове
Как отреагировали зоозащитники?
Зоозащитники ОО "Центр защиты животных" говорят, до управляющая магазином вместе с другими работниками задушила кота. Животное приходило в магазин, где его подкармливали посетители.
"Уверены, таким преступлениям не место в украинском обществе. Бездомным животным следует помогать как можно больше. Особенно в сложные времена, как сейчас. Поэтому от историй о такой жестокости опускаются руки", – отметили в организации UAnimals, отметив, что кота задушила управляющая и сортировщица свитером.
После обращения ОО "Центр защиты животных" к правоохранителям началось расследование. У прокуратуре и полиции рассказали, что открыто уголовное производство по статье об умышленном жестоком обращении с животными.
Предварительно, установлена причастность работников супермаркета к инциденту. Полиции поручили провести разъяснительную работу по этому поводу.
Что говорят в "Форе"?
На инцидент отреагировали в сети супермаркетов "Фора". Говорят, что узнали об инциденте в соцсетях и из обращений на горячую линию.
Руководство заявило, что осуществило внутреннюю проверку и "приняло возможные меры в пределах своих полномочий", уволив вероятную виновницу.
Мы искренне понимаем и разделяем желание общества получить четкие ответы и справедливую реакцию. Однако мы обязаны действовать исключительно в рамках закона, ведь не имеем полномочий самостоятельно устанавливать вину или выдвигать обвинения. Нам известно, что по данному факту подано заявление в полицию. Поэтому окончательную правовую оценку инцидента и дальнейшее выяснение обстоятельств, в частности о возможной причастности других лиц, могут предоставить только компетентные государственные органы. Мы открыты к сотрудничеству и предоставим всю необходимую информацию для расследования,
– сказали в "Форе".
Что пишут в соцсетях?
В сети люди возмущаются жестоким обращение с животным в ирпенском магазине. Они требуют расследовать это дело и наказать виновников.
Отмечается, что задушенный кот пережил оккупацию города в 2022 году.
Шок. Тем более, что именно "Фора" и "Сильпо" – это эти магазины, которые поддержали владельцев животных и позволили заходить в магазин вместе с любимцем,
– написала пользовательница под сообщением UAnimals.
Другая же под заметкой ОО "Центр защиты животных" заметила, что в Ирпене "очень частые проявления жестокого обращения с животными".
В Киеве собаку не впускали в метро во время тревог
В Киеве песика Мишу, который уже давно жил возле станции метро "Теремки", не впускали в подземку во время воздушной тревоги.
Пес постоянно спасался от обстрелов в метро, пока на днях на него не пожаловался мужчина. Его в Киеве знают как догхантера.
Впоследствии в метрополитене заявили, что в тот же день Мишу таки впустили внутрь. Но после этого инцидента зоозащитники забрали собаку в клинику, заявив, что над ним нависла смертельная опасность.