В ночь на пятницу, 5 сентября, Украина нанесла ряд успешных ударов по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и многим другим важным объектам россиян. Атака принесла неприятные последствия для врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Там рассказали подробности и масштабы повреждений объектов противника.

Какие последствия атаки на Россию?

Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с другими частями Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Поэтому по предварительной информации, удалось зафиксировать попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Отмечается, что ее ориентировочная мощность которой составляет 6 миллионов тонн нефти в год.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 миллиона тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии,

– говорится в сообщении.

Также под удар попали позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф", расположенные в Калужской области России. По предварительным данным, произошло попадание в командно-штабную машину и пункт управления противника.

Кроме вышеупомянутого, украинские силы успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА оккупантов во временно оккупированном Луганске. В результате там произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

