Атаковали Рязанский НПЗ, важный склад и прочее: Генштаб раскрыл детали успешных ударов
- Украина успешно атаковала Рязанский нефтеперерабатывающий завод, повредив установку первичной переработки нефти.
- Также были поражены позиции ЗРК С-400 в Калужской области и склад инженерных боеприпасов в Луганске, там возник пожар.
В ночь на пятницу, 5 сентября, Украина нанесла ряд успешных ударов по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и многим другим важным объектам россиян. Атака принесла неприятные последствия для врага.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Там рассказали подробности и масштабы повреждений объектов противника.
Какие последствия атаки на Россию?
Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, Главного управления разведки Министерства обороны Украины вместе с другими частями Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Поэтому по предварительной информации, удалось зафиксировать попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Отмечается, что ее ориентировочная мощность которой составляет 6 миллионов тонн нефти в год.
Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 миллиона тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии,
– говорится в сообщении.
Также под удар попали позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф", расположенные в Калужской области России. По предварительным данным, произошло попадание в командно-штабную машину и пункт управления противника.
Кроме вышеупомянутого, украинские силы успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БпЛА оккупантов во временно оккупированном Луганске. В результате там произошла вторичная детонация с последующим пожаром.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.
Что этому предшествовало?
- Ночью 5 сентября в Рязани объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Местные жители начали писать в сети о пожаре на НПЗ. Очевидцы сообщали о густом черном дыме, который поднимался в небе над городом.
- Позже губернатор Рязанской области Павел Малков заверил, что "повреждений инфраструктуры нет", одновременно добавил, что "обломки попали на территорию промышленного предприятия", и отчитался о работе ПВО.
- Российские телеграм-каналы писали о том, что Навлю – поселок в Брянской области атаковали FPV-дроны. Также в сети распространяли видео пожара из Липецкой области. Предполагают, что беспилотники могли ударить по заводу "Энергия".