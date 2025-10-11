Вечером субботы, 11 октября, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Харькове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в городе и районе объявили около 18:58.

Что известно о взрыве в Харькове 11 октября?

О взрыве корреспонденты Суспильного написали в 18:58. По данным местных СМИ, громко было в северных районах города.

После этого воздушную тревогу объявили по всей Харьковской области. Мониторы сообщали о "Шахедах", в частности в Лозовском районе. Также ПВО якобы работала в Белгородской области России.

Уже в 19:04 мониторы в Харьковской области не фиксировали вражеских целей.

Каковы последствия обстрела Харькова 6 – 7 октября?