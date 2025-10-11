В Харькове прогремел взрыв
- Вечером 11 октября в северных районах Харькова слышали взрыв, после чего в области объявили воздушную тревогу.
- Мониторы сообщали о "Шахедах" в Харьковской области и работе российской ПВО в Белгородской области.
Вечером субботы, 11 октября, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Харькове.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в городе и районе объявили около 18:58.
Смотрите также Нужно тысячи в день: как в Украине работают дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Что известно о взрыве в Харькове 11 октября?
О взрыве корреспонденты Суспильного написали в 18:58. По данным местных СМИ, громко было в северных районах города.
После этого воздушную тревогу объявили по всей Харьковской области. Мониторы сообщали о "Шахедах", в частности в Лозовском районе. Также ПВО якобы работала в Белгородской области России.
Уже в 19:04 мониторы в Харьковской области не фиксировали вражеских целей.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Каковы последствия обстрела Харькова 6 – 7 октября?
- В ночь на 7 октября враг обстрелял Харьков и 6 населенных пунктов в регионе. В частности, для ударов по Немышлянскому району города использовали 25 беспилотников типа "Герань".
- Из-за атаки в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова было временно обесточено более 10 тысяч абонентов.
- Тогда в Харьковской области пострадали 67-летний и 54-летний мужчины.