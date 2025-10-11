У Харкові пролунав вибух
- Увечері 11 жовтня в північних районах Харкова чули вибух, опісля в області оголосили повітряну тривогу.
- Монітори повідомляли про "Шахеди" на Харківщині та роботу російської ППО в Бєлгородській області.
Увечері суботи, 11 жовтня, російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибух пролунав у Харкові.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в місті та районі оголосили близько 18:58.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про вибух у Харкові 11 жовтня?
Про вибух кореспонденти Суспільного написали о 18:58. За даними місцевих ЗМІ, гучно було в північних районах міста.
Опісля повітряну тривогу оголосили по всій Харківщині. Монітори повідомляли про "Шахеди", зокрема в Лозівському районі. Також ППО нібито працювала в Бєлгородській області Росії.
Уже о 19:04 монітори на Харківщині не фіксували ворожих цілей.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які наслідки обстрілу Харкова 6 – 7 жовтня?
У ніч на 7 жовтня ворог обстріляв Харків та 6 населених пунктів у регіоні. Зокрема, для ударів по Немишлянському районі міста використали 25 безпілотників типу "Герань".
Через атаку в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова було тимчасово знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.
Тоді на Харківщині постраждали 67-річний і 54-річний чоловіки.