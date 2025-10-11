Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу в місті та районі оголосили близько 18:58.

Що відомо про вибух у Харкові 11 жовтня?

Про вибух кореспонденти Суспільного написали о 18:58. За даними місцевих ЗМІ, гучно було в північних районах міста.

Опісля повітряну тривогу оголосили по всій Харківщині. Монітори повідомляли про "Шахеди", зокрема в Лозівському районі. Також ППО нібито працювала в Бєлгородській області Росії.

Уже о 19:04 монітори на Харківщині не фіксували ворожих цілей.

