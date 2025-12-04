В Харькове прогремели взрывы
- В Харькове вечером 4 декабря прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
- Мэр города сообщил о как минимум трех прилетах, два из которых были в Основянском районе.
Россия неустанно обстреливает украинские города и села. Вечером 4 декабря под ударом оказался Харьков.
Около девяти вечера там было громко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Харьков.
Что известно о взрывах в Харькове?
Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 18:14. В 21:12 и 21:15 в городе были слышны взрывы. Через несколько минут в городе снова было громко. Воздушные силы информировали о группе дронов на Харьковщине курсом на Чугуев с севера, а впоследствии – о БПЛА на севере Харькова курсом на запад.
По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки есть по меньшей мере три прилета по городу, два из них – в Основянском районе. Последствия ударов сейчас выясняют.
Россия атакует Украину: последние новости
В ночь на 4 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу. На объекте энергетической инфраструктуры в городе вспыхнул пожар, также повреждено административное здание, рядом расположены многоэтажки и легковые автомобили. В результате атаки пострадали 7 человек, из них 2 спасены из заблокированных квартир.
Всего с вечера 3 декабря Россия направила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 138 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и другие. Украинская ПВО сбила или подавила 114 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны обезвреживали дроны на Севере, Юге и Востоке страны.
Однако зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 объектах.