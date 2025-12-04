В Харькове прогремели взрывы

Россия неустанно обстреливает украинские города и села. Вечером 4 декабря под ударом оказался Харьков.

Около девяти вечера там было громко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Харьков.

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 18:14. В 21:12 и 21:15 в городе были слышны взрывы. Через несколько минут в городе снова было громко. Воздушные силы информировали о группе дронов на Харьковщине курсом на Чугуев с севера, а впоследствии – о БПЛА на севере Харькова курсом на запад.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки есть по меньшей мере три прилета по городу, два из них – в Основянском районе. Последствия ударов сейчас выясняют.

