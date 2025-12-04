У Харкові прогриміли вибухи

Росія невпинно обстрілює українські міста і села. Ввечері 4 грудня під ударом опинився Харків.

Близько дев'ятої вечора там було гучно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Повітряну тривогу у Харкові оголосили ще о 18:14. О 21:12 та 21:15 в місті було чутно вибухи. За кілька хвилин в місті знову було гучно. Повітряні сили інформували про групу дронів на Харківщині курсом на Чугуїв з півночі, а згодом – про БпЛА на півночі Харкова курсом на захід.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок атаки є щонайменше три прильоти по місту, два з них – в Основʼянському районі. Наслідки ударів наразі з'ясовують.

