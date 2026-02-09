В Харькове прогремел взрыв

Вечером 9 февраля в Харькове был слышен звук взрыва. Тревогу для района объявили всего за несколько минут до этого.

Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Что известно о взрыве в Харькове 9 февраля?

Стоит отметить, что около 18.15 на севере Харьковщины Воздушные силы фиксировали вражеские БпЛА. Звук взрыва жители города слышали в 18.54.

По состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки не поступало. В то же время в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.

Кстати, под ударом вражеской баллистики днем ​​находился и город Днепр. Там после взрывов в одном из районов города возник пожар, фиксировали задымление.

Какими были предварительные обстрелы Харькова и области?