Во время российской дроновой атаки вечером во вторник, 23 сентября, в Харькове прогремел ряд взрывов. По предварительной информации, есть серьезные последствия из-за вражеского обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.

Смотрите также Россияне в очередной раз запустили дроны: где сейчас тревога и где летят "Шахеды"

Что известно о взрывах в Харькове?

Воздушную тревогу для районов Харьковской области начали объявлять ориентировочно в 19:00. Уже в 19:27 опасность добралась до Харькова. Воздушные силы на тот момент сообщали об активности беспилотников в регионе.

Уже в 21:53 обнародовали информацию о новых группах дронов на северо-западе области, а впоследствии и о беспилотниках, которые двигались на Харьков. Уже в 22:10 городской голова и руководитель ОВА сообщили о первых взрывах.

В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны,

– написал Терехов.

Позже он сообщил о предварительной информации о попадании в Холодногорском районе. Вскоре после этого в городе прогремело еще по меньшей мере три взрыва. Таким образом количество возросло до 4.

Через несколько минут Синегубов сообщил предварительные данные об атаке на Шевченковский район города, отметив, что пока информация о пострадавших не поступала. В 22:24 в городе было громко в пятый раз.

Уже по состоянию на 22:30 количество взрывов в городе возросло до 8. После этого Игорь Терехов сообщил о проблемах с поставками электроэнергии в некоторых районах города, что произошло на фоне российской атаки.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы?