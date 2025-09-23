Під час російської дронової атаки ввечері у вівторок, 23 вересня, у Харкові прогриміла низка вибухів. За попередньою інформацією, є серйозні наслідки через ворожий обстріл.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та міського голову Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Повітряну тривогу для районів Харківської області почали оголошувати орієнтовно о 19:00. Вже о 19:27 небезпека дісталася Харкова. Повітряні сили на той момент повідомляли про активність безпілотників у регіоні.

Вже о 21:53 оприлюднили інформацію про нові групи дронів на північному заході області, а згодом і про безпілотники, які рухалися на Харків. Вже о 22:10 міський голова та керівник ОВА повідомили про перші вибухи.

У Харкові було чутно вибух. На місто йдуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні,

– написав Терехов.

Пізніше він повідомив про попередню інформацію щодо влучання у Холодногірському районі. Незадовго після цього у місті пролунало ще щонайменше три вибухи. Таким чином кількість зросла до 4.

За кілька хвилин Синєгубов повідомив попередні дані про атаку на Шевченківський район міста, зазначивши, що наразі інформація щодо постраждалих не надходила. О 22:24 у місті було гучно вп'яте.