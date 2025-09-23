24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Географія збільшується: куди вже можуть долетіти російські безпілотники у Європі

Де тривога в Україні увечері 23 вересня?

Онлайн-карта тривог в Україні

19:10, 23 вересня

БпЛА повз Запоріжжя на півдні в напрямку Нікопольського району Дніпропетровської області.

19:08, 23 вересня

БпЛА на Харківщині курсом на Балаклію з північного сходу.

18:57, 23 вересня

БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль з північного сходу.

18:55, 23 вересня

Група ворожих БпЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.