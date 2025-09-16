В Харькове прогремели взрывы: город под атакой БпЛА
- В Харькове раздались взрывы в результате атаки вражеских БПЛА, в результате чего пострадали люди.
- На границе Слободского и Основянского районов зафиксировано попадание беспилотника, что повлекло за собой пожар.
В Харькове раздались взрывы. Город атакуют вражеские БПЛА, есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Игоря Терехова.
Что известно о взрывах в Харькове?
Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Харькове в 10:53. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют БпЛА.
Он добавил, что известно о попадании беспилотника на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.
Известно о 3 пострадавших в результате удара российского беспилотника в Слободском районе города.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на месте попадания вспыхнул пожар. На место направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
Над городом на момент публикации еще есть вражеские дроны.
Атаки дронами-камикадзе: последние новости
Утром 16 сентября Россия массированно атаковала дронами Сумы. Враг нанес удары по окраине Сумской общины ударными беспилотниками. Зафиксировано не менее 5 попаданий в Заречном районе Сум. Предварительно – без пострадавших.
В результате утренней атаки под Киевом загорелись склады логистического центра, спасатели работают на месте. Ночью и утром российские дроны повредили четыре частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.
В Сумах один из ударов был по складскому помещению, где возник пожар. Другое попадание привело к обесточиванию части абонентов в Заречном районе города, а также одного из городских водозаборов.
На Киевщине "Шахеды" повторно ударили по спасателям, которые тушили пожар на стоянке ТРЦ.