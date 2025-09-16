В Харькове раздались взрывы. Город атакуют вражеские БПЛА, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Игоря Терехова.

Что известно о взрывах в Харькове?

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Харькове в 10:53. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют БпЛА.

Он добавил, что известно о попадании беспилотника на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются.

Известно о 3 пострадавших в результате удара российского беспилотника в Слободском районе города.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что на месте попадания вспыхнул пожар. На место направляются подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Над городом на момент публикации еще есть вражеские дроны.

