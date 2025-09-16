16 вересня, 10:56
У Харкові пронулали вибухи: місто під атакою БпЛА, є постраждалі
У Харкові пролунали вибухи. Місто атакують ворожі БпЛА
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Ігора Терехова.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Харкові о 10:53. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують БпЛА.
Він додав, що відомо про влучання безпілотника на межі Слобідського та Основʼянського районів. Наслідки уточнюються.
Відомо про 3 постраждалих внаслідок удару російського безпілотника у Слобідському районі міста.
Над містом на момент публікації ще є ворожі дрони.
Атаки дронами-камікадзе: останні новини
- Вранці 16 веренся Росія масовано атакувала дронами Суми. Ворог завдав ударів по околиці Сумської громади ударними безпілотниками. Зафіксовано щонайменше 5 влучань у Зарічному районі Сум. Попередньо – без постраждалих.