У Харкові пролунали вибухи. Місто атакують ворожі БпЛА

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Ігора Терехова.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Харкові о 10:53. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують БпЛА.

Він додав, що відомо про влучання безпілотника на межі Слобідського та Основʼянського районів. Наслідки уточнюються.

Відомо про 3 постраждалих внаслідок удару російського безпілотника у Слобідському районі міста.

Над містом на момент публікації ще є ворожі дрони.

Атаки дронами-камікадзе: останні новини