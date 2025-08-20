Вечером 20 августа Харьков снова оказался под вражеской атакой. Город атакуют вражеские "Шахеды", которые пытается сбить украинская ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Что известно о взрыве в Харькове?

В Харьковском районе воздушную тревогу объявили в 18:42. Над областью фиксировались вражеские дроны типа "Шахед". Группу ударных дронов Воздушные Силы ВСУ заметили на Харьковщине, они двигались курсом на запад или север.

В 20:12 глава областной военной администрации сообщил, что в Харькове работает противовоздушная оборона.

В небе над Харьковом зафиксировано вражеский БпЛА. Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО,

– написал Олег Синегубов.

Взрывы в черте города прогремели около 20:38. Пока неизвестно, есть ли последствия атаки по Харькову и удалось ли сбить дроны.

Напомним, некоторое время назад под атакой врага была Одесская область. Туда россияне запустили по меньшей мере четыре баллистические ракеты. Официальные источники не комментировали обстрел, однако по предварительным данным оккупанты ударили ракетами "Искандер-М" из района крымского аэродрома "Саки".

Обстрелы Харькова: недавние новости