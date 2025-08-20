У Харкові пролунали вибухи

Увечері 20 серпня Харків знову опинився під ворожою атакою. Місто атакують ворожі "Шахеди", які намагається збити українська ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Росія знову запускала по Україні "Шахеди": що відомо про наслідки нічної атаки

Що відомо про вибух у Харкові?

У Харківському районі повітряну тривогу оголосили о 18:42. Над областю фіксувалися ворожі дрони типу "Шахед". Групу удариних дронів Повітряні Сили ЗСУ помітили на Харківщині, вони рухалися курсом на захід чи північ.

О 20:12 глава обласної військової адміністрації повідомив, що в Харкові працює протиповітряна оборона.

В небі над Харковом зафіксовано ворожий БпЛА. Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО,

– написав Олег Синєгубов.

Вибухи в межах міста пролунали близько 20:38. Наразі невідомо, чи є наслідки атаки по Харкову та чи вдалося збити дрони.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.