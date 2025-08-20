У Харкові пролунали вибухи
Увечері 20 серпня Харків знову опинився під ворожою атакою. Місто атакують ворожі "Шахеди", які намагається збити українська ППО.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Що відомо про вибух у Харкові?
У Харківському районі повітряну тривогу оголосили о 18:42. Над областю фіксувалися ворожі дрони типу "Шахед". Групу удариних дронів Повітряні Сили ЗСУ помітили на Харківщині, вони рухалися курсом на захід чи північ.
О 20:12 глава обласної військової адміністрації повідомив, що в Харкові працює протиповітряна оборона.
В небі над Харковом зафіксовано ворожий БпЛА. Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО,
– написав Олег Синєгубов.
Вибухи в межах міста пролунали близько 20:38. Наразі невідомо, чи є наслідки атаки по Харкову та чи вдалося збити дрони.
