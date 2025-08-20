24 Канал зібрав деталі. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Дивіться також В Україні оголосили повітряну тривогу: були пуски ракет

Що відомо про вибухи на Одещині 20 серпня?

Про те, що в Одеській області лунають вибухи увечері 20 серпня, написали місцеві пабліки.

О 18:09 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південь Одещини. До того мовилося про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.

О 18:23 монітори поінформували про повторний вибух на Одещині.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог



