Що відомо про вибухи на Одещині 20 серпня?
Про те, що в Одеській області лунають вибухи увечері 20 серпня, написали місцеві пабліки.
О 18:09 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південь Одещини. До того мовилося про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.
О 18:23 монітори поінформували про повторний вибух на Одещині.
