Кцди рухаються ворожі ракети та звідки були пуски, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком і віддаленим керуванням, – ГУР

Що відомо про повітряну тривогу 20 серпня?

Близько 17:59 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що для Харківщини, Сумщини та Полтавщини існує загроза застосування балістичного озброєння. Перед цим росіяни запустили балістику з Курська.

Ворожі цілі рухалися на Сумську область – Суми й Лебедин – але через деякий час більше не фіксувалися.

О 18:05 додалася загроза застосування ракет з території тимчасово окупованого Криму. Звідки балістика рухалася на Одеську область, зокрема на Татарбунари.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу,

– повідомили військові.

Раніше з аеродромів у Росії "Орел-Південний" та "Міллерово" росіяни запустили "Шахеди" та розвідувальні БпЛА.

Балістичні ракети Росія часто використовує проти України. На озброєнні у ворога є ракети "Іскандер", "Сармат", Тополь-М", "РС-24 Ярс", "Луна-М", "Точка-У" та "Булава 30". Для атак по тилових містах України російська армія найчастіше застосовує балістичні ракети "Іскандер" типу "Іскандер-К" чи "Ісканер-М". Детвльніше про це озброєння читайте в нашому матеріалі

Нагадаємо, під час повітрянної тривоги вибухи пролунали в Одеській області. Туди росіяни запустили щонайменше дві балістичні ракети.