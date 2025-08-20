Кцди рухаються ворожі ракети та звідки були пуски, розповідає 24 Канал.
Що відомо про повітряну тривогу 20 серпня?
Близько 17:59 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що для Харківщини, Сумщини та Полтавщини існує загроза застосування балістичного озброєння. Перед цим росіяни запустили балістику з Курська.
Ворожі цілі рухалися на Сумську область – Суми й Лебедин – але через деякий час більше не фіксувалися.
О 18:05 додалася загроза застосування ракет з території тимчасово окупованого Криму. Звідки балістика рухалася на Одеську область, зокрема на Татарбунари.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу,
– повідомили військові.
Раніше з аеродромів у Росії "Орел-Південний" та "Міллерово" росіяни запустили "Шахеди" та розвідувальні БпЛА.
Нагадаємо, під час повітрянної тривоги вибухи пролунали в Одеській області. Туди росіяни запустили щонайменше дві балістичні ракети.