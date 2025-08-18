Що Сибіга говорить про удар по SOCAR?

Ворог атакував Одещину в ніч на 18 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За його словами, росіяни завдали удару по нафтових терміналах SOCAR в Одеській області. Це стало другим ударом по азербайджанській державній компанії за останні тижні.

Москва робить це навмисно, діючи всупереч інтересам Азербайджану. Це ще раз демонструє важливість нового рівня співпраці між Україною та Азербайджаном,

– говорить Сибіга.

За версією азербайджанського медіа Apa, після серії прямих влучень виникла потужна пожежа. Унаслідок загорання пошкоджені всі резервуари, насосна станція, операторські приміщення, вагова та технічні споруди, а також зруйновано огорожу.

Що відомо про попередні атаки на об'єкти Азербайджану?