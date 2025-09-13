В Харькове слышны взрывы: ПВО работает по дронам
- В Харькове ночью 13 сентября слышали взрывы, вероятно из-за работы ПВО по дронам типа "Шахед".
- Сообщалось, что беспилотники больше не фиксируются над городом, но впоследствии дроны снова направились в направлении Харьковщины.
Ночью 13 сентября в Харькове прогремел взрыв. Город атакуют "Шахеды". По ним могла работать ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Какие последствия работы ПВО в Харькове?
Ночью 13 сентября Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БПЛА. Угроза существует для ряда областей.
По данным местных пабликов, взрыв в Харькове слышали около 01:42. Вероятно, ПВО работала по вражеским дронам.
До этого мониторинговые каналы писали о по меньшей мере 5 "Шахедов", двигающихся в сторону города.
Около 01:50 стало известно, что над городом больше не фиксируются беспилотники. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.
Впоследствии сообщили, что около 4 дронов следуют в направлении Харьковщины. По ним возможна работа ПВО.
Подробностей о последствиях атаки пока нет.
Какие регионы были под атакой?
Ночью 13 сентября под атакой ударных дронов типа "Шахед" также находилась Сумщина. Взрывы слышали в городе и области. Информация о пострадавших, по предварительным данным, не поступала.
Также под угрозой ударов был и Николаев. Там жители тоже слышали взрывы вечером 12 сентября. Местные власти писали о дронах над областью.
Утром 12 сентября россияне ударили тремя ракетами по Сумам. Известно о трех погибших, в том числе охранник СТО и двое местных жителей.