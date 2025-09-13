Ночью 13 сентября в Харькове прогремел взрыв. Город атакуют "Шахеды". По ним могла работать ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Какие последствия работы ПВО в Харькове?

Ночью 13 сентября Россия в очередной раз запустила по Украине ударные БПЛА. Угроза существует для ряда областей.

По данным местных пабликов, взрыв в Харькове слышали около 01:42. Вероятно, ПВО работала по вражеским дронам.

До этого мониторинговые каналы писали о по меньшей мере 5 "Шахедов", двигающихся в сторону города.

Около 01:50 стало известно, что над городом больше не фиксируются беспилотники. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно скорее пройти в укрытие.

Впоследствии сообщили, что около 4 дронов следуют в направлении Харьковщины. По ним возможна работа ПВО.

Подробностей о последствиях атаки пока нет.

Какие регионы были под атакой?