В Херсоне нашли еще одну пыточную: жуткие фото
Источник:Мост: Херсон
После деоккупации Херсона в регионе начали обнаруживать пыточные, где допрашивали и наказывали гражданских жителей. Одну из таких нашли в четверг, 4 января.
Отмечают, что пыточная размещалась под зданием полиции Херсонской области. Правоохранители уже разминировали подвал, где пытали местных.
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Как выглядела пыточная
Подвал, где издевались над жителями Херсона, разделен на комнаты, каждая из которых имеет свой номер. На стенах виднеется надпись "Не ври!".
Судя по фото, в комнатах было минимум мебели: стол и кресло, батарея, сломанные раковины и двери. Характерным признаком оккупантов является отсутствие предметов для базовых человеческих потребностей.
В Херсоне нашли еще одну пыточную / Фото Мост: Херсон
Другие пыточные в Херсоне
- После освобождения Херсона омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал доказательства зверств оккупантов. В застенках находились как проукраински настроенные граждане, так и люди с состоянием, которым предлагали освобождение в обмен на деньги. Кроме того, есть подтвержденные факты, что после пыток жертв убивали.
- Лубинец выразил мнение, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах. В освобожденных городах обнаруживают гражданские помещения, которые перерабатывали для того, чтобы содержать людей.
- На дверях – замки, отсутствие туалетов и элементарной мебели, а на стенах – отметки, свидетельствующие о количестве дней, где в таких условиях находились наши люди.
- Лубинец добавил, что общался с парнем, которого держали 45 дней в одном месте и пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их избивали электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру.