У Херсоні знайшли ще одну катівню: моторошні фото
Джерело:Мост: Херсон
Після деокупації Херсона в регіоні почали виявляти катівні, де допитували та карали цивільних жителів. Одну з таких знайшли у четвер, 4 січня.
Зазначають, що катівня розміщувалась під будівлею поліції Херсонської області. Правоохоронці вже розмінували підвал, де катували місцевих.
До теми У Херсоні зранку пролунали вибухи: за минулу добу від рук ворога загинуло 2 людей, ще 5 поранено
Як виглядала катівня
Підвал, де знущались з жителів Херсона, поділений на кімнати, кожна з яких має свій номер. На стінах видніється напис "Не бреши!".
Судячи з фото, в кімнатах було мінімум меблів: стіл та крісло, батарея, зламані раковини та двері. Характерною ознакою окупантів є відсутність предметів для базових людських потреб.
У Херсоні знайшли ще одну катівню / Фото Мост: Херсон
Інші катівні у Херсоні
- Після звільнення Херсонщини омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив докази звірства окупантів. У катівнях перебували як проукраїнськи налаштовані громадяни, так і люди зі статками, яким пропонували звільнення в обмін на гроші. Крім того, є підтверджені факти, що після катувань жертв убивали.
- Лубінець висловив думку, що російські катівні будуть знайдені і в інших населених пунктах. У звільнених населених пунктах виявляють цивільні приміщення, які перероблювали для того, щоб утримувати людей.
- На дверях – замки, відсутність туалетів та бодай елементарних меблів, а на стінах – відмітки, які свідчать про кількість днів, де в таких умовах перебували наші люди.
- Лубінець додав, що спілкувався з хлопцем, якого тримали 45 днів у одному місці і катували. У цей час він бачив, як разом із ним десятки людей зазнавали тортур. Їх били електрикою, металевими трубами, їм ламали кістки, і все це відбувалося на камеру.