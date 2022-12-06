В Индии мужчине насквозь пробили шею 150-летним трезубцем: он выжил

В Индии злоумышленники ударили мужчину 150-летним трезубцем. Они воткнули его в шею. Впрочем, раненый говорит, что даже не почувствовал боли.

Инцидент произошел еще 28 ноября. Бхаскар Рам был на работе в кальяне. Тогда у него возник конфликт с двумя мужчинами, переросший в драку.

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Мужчина даже не почувствовал боли

Старинное оружие пробило шею Рама насквозь. Лезвие вошло в правую сторону его шеи и прошло к левой. Мужчину срочно привезли в больницу, однако тот уверял, что даже не чувствует боли.

Тогда пострадавшего перевели в больницу в Западной Бенгалии, чтобы он мог получить специализированное лечение. Персонал медицинского колледжа Калькутты в Западной Бенгалии ночью срочно вызвал местного хирурга Пранабашиша Банерджи. Необходимо было сделать экстренную операцию, чтобы удалить трезубец с шеи Рама.

Рам чудом выжил

Удивителен тот факт, что трезубец прошел через шею, но не задел ни одной вены или артерии. Банерджи отметил, что ни одна из жизненно важных структур не пострадала.

Стержень чудом обошел жизненно важные органы, включая сонную артерию, внутреннюю яремную вену, трахею, пищевод, гортань, позвоночник и спинной мозг,

– рассказал хирург.

Сейчас Рам чувствует себя хорошо. Мужчина проходит курс обновления после травмы.



Мужчине пробили шею трезубцем, но он выжил.