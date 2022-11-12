Інцидент трапився селі Саліпада в східному штаті Одіша в Індії. Тварини знайшли горщики з алкоголем та випили їхній вміст, після чого заснули.

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Місцеві мешканці виявили непритомних тварин

У тій індійській місцевості є доволі популярним лікер з квіток дерева мадуки довголистої. Банки з цим напоєм залишають у джунглях для бродіння у глиняних горщиках. Одну з партій алкоголю виявило стадо з 24 слонів.

Коли мешканці села прийшли в джунглі, аби забрати готовий напій, то побачили, що всі глечики розбиті, а на галявині лежить понад 2 десятки слонів.

15 дорослих слонів та 9 слоненят випили весь лікер та заснули. Однак сон був настільки міцним, що ніхто їх розбудити не міг.

Тому на місце події довелося викликати співробітників охорони дикої природи, які будили тварин, б'ючи в барабани. Слони таки прокинулися, однак, вочевидь, як і буває після вживання алкоголю в людей, їм було погано. Вони повільно підвелися і повернулися у ліс.



П'яні слони в індійських джунглях / Фото PVI

Зазвичай подібні випадки закінчуються трагічно

Це вже не перший подібний випадок в Індії, однак цього разу, на щастя, все обійшлося спокійно. Річ у тім, що слони дуже полюбляють лікер з квіток мадуки і відчувають його запах, особливо, коли селяни варять цей напій. У квітні цього року 5 людей загинули, коли стадо слонів почули запах лікеру й кинулись до нього.

Згодом був ще один випадок, коли місцеві мешканці принесли горщики з лікером у ліс і заснули біля них. Слони відчули запах лікеру й кинулися до того місця. Тоді тварини вбили 3 людей.

Попередження місцевої влади мало впливають на людей і ті продовжують носити горщики з лікером для бродіння у ліс.